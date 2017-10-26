Define ararken canlarından oldular

Domaniç'ta define aramak için kaçak kazı yapan iki kişi kayanın altında kalarak hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığına gelen İbrahim T, Ilıcaksu Mahallesi yakınlarındaki Karakütük mevkisinde define aramak için kaçak kazı yaptıkları sırada iki arkadaşının kayanın altında kaldığını bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kayanın altında kalan Ramazan A. (47) ve Yahya E.'nin (39) hayatını kaybettiğini belirledi. Büyük kaya parçasının altında kalanların cesetlerinin çıkartılması için olay yerine gelen AFAD ekipleri çalışma yaptı.

Kriko ile kaldırdıkları kaya üzerlerini düştü

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından Ramazan A. (47) ve Yahya E.'nin cesetleri çıkartılarak Domaniç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede, krikoyla kaldırdıktan sonra kazı yaptıkları sırada kayanın üzerlerine düşmesi sonucu iki arkadaşın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.