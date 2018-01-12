DeFacto'dan tasarrufta örnek uygulama

Doğal kaynakları korumayı ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen DeFacto, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, 2017 yılında yurtiçindeki mağazalarında elektrik tüketiminde aylık yüzde 14; merkez ofisindeki çalışan başına kullanım suyu tüketimindeyse yüzde 17.5 oranında tasarruf sağladı. DeFacto CEO’su İhsan Ateş, Türkiye’deki mağazalarında metrekare başına aylık ortalama elektrik tüketimini önceki yıllara oranla yaklaşık yüzde 14 azaltmayı başardıklarını söyledi. Ateş, aydınlatma amaçlı kullanılan balanslı ampuller ve floresan lambalar yerine fotoselli armetürlere geçtiklerini ifade etti.