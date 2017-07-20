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Dedesi sık sık kalp krizi geçirince 11 yaşında… Hayat kurtaracak bu cihazı geliştirdi!

Bursa’da 4 öğrenci, hayat kurtaran bileklikle Türkiye’yi Çin’de temsil edip başarı için yarışacak.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:20
Dedesi sık sık kalp krizi geçirince 11 yaşında… Hayat kurtaracak bu cihazı geliştirdi!

Bursa'da yaşayan 11 yaşındaki Ebral Su Gürman, dedesi sık sık kalp kiriz geçirince, hastalara ve dedesine faydalı olmak için 3 arkadaşıyla birlikte "Robotan" ismini verdikleri robotu geliştirdi. Bu cihaz bileğe takılıyor ve taktığı kişinin nabzını ölçüyor, ayrıca üzerinde bulunan GPRS sayesinde üzerinde bulunan sağlık kuruluşunu arayarak hastanın mevkiini belirtiyor. Hasta, cihazın düğmesine basarak, sağlık kuruluşundakilerle konuşup, hastalığıyla ilgili bilgi verebiliyor. Sağlık personeli ise cihazdaki

GPRS sayesinde telefonlarına gelen mesajla hastaya rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu cihaz sayesinde sağlık personeli hastaların yerini GPRS sayesinde daha rahat bulurken, hastayla konuşup hastalığını olay yerine gelmeden öğrenebiliyor. Cihaz hastanın nabzını ölçerek sağlık kurumuna bildiriyor.

11 yaşındaki 4 öğrencinin geliştirdiği bu cihaz sayesinde hasta ölümlerinde azalma olması bekleniyor. Tan Koleji öğrencileri, Çin'de 15 yıldır düzenlenen ve her ülkeden bir takımın katılmaya hak kazandığı yarışmaya iştirak etmeye kazanmaya hak kazandı. 11 yaşındaki Ebral Su Gürman, Fulya Erten, Semanur, Şimşek ve Gökçe Şen, Robotan ismini verdikleri cihazla Çin'de ülkemizi temsil edecek. Gençler, 4-6 Ağustos tarihlerinde Pekin şehrinde yapılacak yarışmada şampiyon olmayı hedefliyor.

Bu cihazı hastaların hayatlarını kurtarmak için geliştirdiklerini ifade eden gençler, "Ebral Su Gürman arkadaşımız, dedesinin kalp krizi geçirmesi sebebiyle böyle bir fikir ortaya attı. Biz de bu fikri hayata geçirdik. Çin'deki yarışmaya katılmaya hak kazandık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:20
  1. Türkiye
  2. Bursa
  3. Ebral Su Gürman
  • Abdulmetin Abdulmetin 21 dk önce
    MaşaAllah kuzucuğa!!
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