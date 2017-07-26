Dedektörler kalktı ancak hasar tespiti yapılacak

KUDÜS - Günlerdir Filistinlilere eziyet eden İsrail, protestolara daha fazla dayanamayarak Mescid-i Aksa’nın kapılarına kurduğu elektronik arama dedektörlerini önceki gece kaldırdı. Ancak Filistinliler Mescid-i Aksa’ya girip namaz kılmadı. Namazları mescidin kapısı önünde kıldılar.

Mescid-i Aksa’nın kapılarındaki metal arama dedektörlerinin kaldırılmasının ardından toplanan Kudüslü alimler, Harem-i Şerif’e girip girmeme konusundaki kararını açıklaması için Kudüs İslami Vakıflar Dairesi’nden rapor istedi.

Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kudüs Başkadısı Vasf Bekri, Kudüs İslam Vakfı Yüksek Konseyi Başkanı Abdulaziz Salhab ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’den oluşan Kudüslü alimler, Mescid-i Aksa’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Kudüslü alimler, saldırılar sonucu Mübarek Mescid-i Aksa’ya verilen zararların tespit edilmesi ve giderilmesi için Kudüs İslami Vakıflar Dairesi’ne, Harem-i Şerif’in iç ve dış kısmıyla ilgili bir ön rapor hazırlama görevi verdi” ifadeleri kullanıldı.

İslami Vakıflar Dairesi’nden gelecek rapor doğrultusunda Kudüslü alimlerin, Harem-i Şerif’e girip girmeme konusunda bir karar vereceği aktarılan açıklamada, “Kudüslü alimler olarak, işgalci makamların 14 Temmuz’dan bu yana yaptığı tüm icraatları reddediyoruz. Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarının bütün Müslümanlara özgürce açılması gerekiyor” denildi.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri, Kudüs’te gerçekleştirilen toplantının ardında, “Kudüslü alimler olarak bizlerin tutumu, İslami Vakıflar Dairesi’nden gelecek raporu görmeden önce Mescid-i Aksa’ya girmemektir” dedi.

İSRAİL’İN AÇIKLAMASI

Bu arada; İsrail Güvenlik Kabinesi’nin toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik Kabinesi tüm güvenlik birimlerinin tavsiye ettiği üzere metal arama dedektörlerini kaldırarak, bunun yerine ileri teknolojiyi kullanarak başka önlemler almaya karar verdi. Bu şekilde (etrafı surlarla çevrili Kudüs’ün) Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa’da ibadet edenlerin güvenliği sağlanacak” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ileri teknoloji önlemlerin hayata geçirilene kadar “çok sayıda polisin şehre konuşlandırılacağı ve Aksa’ya yapılan ziyaretlerin güvenliğini sağlamak için zaruri adımların atılacağı” belirtilen açıklamada, yeni teknolojik önlemlerin bugünden itibaren 6 ay içinde tamamlanabilmesi için hükümetin 100 milyon Şekel (yaklaşık 28 milyon dolar) ayırdığı bildirdi.