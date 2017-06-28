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Dede, oğlu ile torununu öldürdü
Kastamonu’da çıkan aile içi çıkan tartışmada 85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü.
28 Haziran 2017 Çarşamba 15:09
Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 15:09
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