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Deaş'ten şok saldırı.. 10 asker öldü...

Terör örgütü DEAŞ ile katil Esed rejimi arasında Hama'nın doğusunda şiddetli çatışmalar devam ediyor.

08 Ağustos 2017 Salı 14:11
Deaş'ten şok saldırı.. 10 asker öldü...

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ ile eli kanlı Esed rejimi arasında Hama'nın doğu bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. 

Rakka operasyonu ile Suriye'nin güneyine inmeye başlayan DEAŞ, güneye harekatını sürdüren Suriye ordusu ile sık sık karşı karşıya geliyor. 

Grahandal kasabasının güneyinde çıkan çatışmalarda Terör örgütü DEAŞ, katil Esed rejiminden 10 askeri öldürdüğünü duyurdu. 

Öte yandan Marina köyü kırsalında Terör örgütü DEAŞ, Katil Esed rejimine ait bir cephaneliği ele geçirdiğini duyurdu.   

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 14:11
  1. DEAŞ
  2. Marina köyü
  3. Esed rejimi
  4. hama
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