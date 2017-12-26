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DEAŞ'tan tüyler ürperten parmak izi oyunu

DEAŞ üyelerine ait olduğu belirlenen bir evde, ölen örgüt üyelerinin adına para transferleri yapıldığı değerlendirilen parmak izi kalıpları bulundu.

26 Aralık 2017 Salı 12:41
DEAŞ'tan tüyler ürperten parmak izi oyunu

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler ve en son yakalanan sözde Kırşehir sorumlusunun sorgusunun ardından kent merkezindeki iki hücre evine baskın düzenledi.

AA'nın haberine göre, kent merkezindeki ilk evde DEAŞ adına düzenlenmiş çok sayıda evlilik cüzdanı şeklinde belgeler bulundu. Belgelerin en başında sözde DEAŞ bayrağı, alt kısımlarda ise evlenen kişinin fotoğrafları, doğum tarihleri, anne ve babalarının isimlerinin bulunduğu dikkati çekti. Belgelerin alt kısmında ise çiftlerin parmak izleri ve evliliği onaylayan örgüt sorumlusunun imzası olduğu görüldü.

Aynı evin mutfak bölümünde arama yapan ekipler, yemek yapımında kullanılan eşyaların içine gizlenmiş vaziyette sözde evlilik cüzdanındaki kişilere ait düğün fotoğrafları, ziynet eşyaları, örgüte ait kimlik kartları, Suriye ve Irak devletleri adına çıkarılmış kimlikler, çok sayıda dolar ve Türk lirası ele geçirdi.

PARMAK İZİN KALIPLARI

Evin gizli bölümlerinde bulunan parmak izi kalıpları da dikkati çekti. Gerçeklerinin birebir kopyası olarak alınmış 9 ayrı işaret parmağı iziyle ilgili de inceleme başlatıldı.

ÖLEN DEAŞ ÜYELERİNE AİT PARMAK İZLERİ

Plastik kaplamalar üzerine kalıpları alındığı anlaşılan ve ölen DEAŞ mensuplarına ait olduğu tahmin edilen parmak izleri, örgütün iç yapılanmasında yer alan kişiler adına bazı işlemlerin yürütüldüğü izlenimi verdi. Ölen örgüt üyeleri adına para transferlerinin yapılması için kullanıldığı değerlendirilen parmak izi kalıplarıyla bulunan 60 bin dolar da bu değerlendirmeyi kuvvetlendirdi.

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 12:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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