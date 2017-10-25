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DEAŞ'tan futbol dünyasını sarsan tehdit

DEAŞ yandaşları Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'nda stadyumları havaya uçurmakla tehdit etmeye başladı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:13
DEAŞ'tan futbol dünyasını sarsan tehdit

Sosyal medyadan DEAŞ yandaşlarına ait hesaplarda sık sık Dünya Kupası'na yönelik tehdit posterleri yayınlanmaya başladı.

DEAŞ, son günlerde yayılan bir posterde, Messi'yi kan ağlarken gösteren bir fotoğraf kullanıyor.

Arjantinli yıldızı demir parmaklıklar arkasında gösteren posterde 'Sözlüğünde başarısızlık olmayan bir devletle savaşıyorsunuz' yazıyor. Bir başka posterde ise yanındaki patlayıcılarla Rusya'daki bir futbol stadyumunun yanında bekleyen DEAŞ teröristi görülüyor. Posterde de 'Mücahid'in ateşi sizi yakacak... Bekleyin' yazıyor.
Rusya'da 2018 Haziran ve Temmuz aylarında 11 şehirde yapılacak Dünya Kupası'na yönelik tehditler bununla da sınırlı değil.

Bir başka posterde 'Rusya'ya geliyoruz' yazıyor. Bir posterde ise Dünya Kupası logosu ve bir bomba resmedildi.

DEAŞ'ın Rusya'yı hedef almasının ana nedeni olarak Rusya'nın Suriye'de Esad yönetimine destek çıkması ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik hava saldırıları düzenlemesi. Tehditler sadece Rusya'ya yönelik değil. ABD'ye yönelik tehdit posterleri de sosyal medyada hızla yayılıyor.

Rusya'dan yaklaşık 2 bin 500 kişi DEAŞ'a katılmıştı. Bu kişilerin uykuda olduğu ve Dünya Kupası'nda terör saçabileceğinden endişe ediliyor. Tehditlerde ABD'ye yönelik posterler de bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 13:13
  1. DEAŞ yandaşları
  2. Dünya Kupası
  • Uğur Soner Uğur Soner 10 sa önce
    Al işte zaten bahane arıyorlar müslümanları almamak için malzeme hazır imalatçısı amerika ceremeyi çeken biz
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