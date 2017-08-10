DEAŞ'tan baskın... çok sayıda asker öldü...
Terör örgütü DEAŞ ile eli kanlı Esed rejimi arasında Doğu Rakka bölgesinde çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor.10 Ağustos 2017 Perşembe 21:23
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK ile ABD'nin Rakka operasyonu devam ederken, Terör örgütü DEAŞ Rakka ile Deyre-Zor kentleri arasındaki kırasal alanda eli kanlı Esed rejimi ile karşı karşıya gelmeye devam ediyor.
Kadim iki dost arasında Ghanim al-Ali köyünde yaşanan çatışmalarda 11 Esed askeri öldü. Esed rejimine ait 2 Tank ve 1 Askeri araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr