DEAŞ'tan baskın... çok sayıda asker öldü...

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK ile ABD'nin Rakka operasyonu devam ederken, Terör örgütü DEAŞ Rakka ile Deyre-Zor kentleri arasındaki kırasal alanda eli kanlı Esed rejimi ile karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Kadim iki dost arasında Ghanim al-Ali köyünde yaşanan çatışmalarda 11 Esed askeri öldü. Esed rejimine ait 2 Tank ve 1 Askeri araç kullanılamaz hale geldi.

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