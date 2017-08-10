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DEAŞ'tan baskın... çok sayıda asker öldü...

Terör örgütü DEAŞ ile eli kanlı Esed rejimi arasında Doğu Rakka bölgesinde çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 21:23
DEAŞ'tan baskın... çok sayıda asker öldü...

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK ile ABD'nin Rakka operasyonu devam ederken, Terör örgütü DEAŞ Rakka ile Deyre-Zor kentleri arasındaki kırasal alanda eli kanlı Esed rejimi ile karşı karşıya gelmeye devam ediyor. 

Kadim iki dost arasında Ghanim al-Ali köyünde yaşanan çatışmalarda 11 Esed askeri öldü. Esed rejimine ait 2 Tank ve 1 Askeri araç kullanılamaz hale geldi.   

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 21:23
  1. Rakka operasyonu
  2. DEAŞ
  3. Ghanim al-Ali köyü
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