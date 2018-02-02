DEAŞ’lılara ABD güvence verdi

Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı, terör örgütlerinin kirli ittifakı sürüyor.... Mehmetçikin Afrin’e yönelik harekatı sonucu perişan duruma düşen terör örgütü PYD/PKK, çareyi DEAŞ üyesi teröristlerdeki ittifakta arıyor.



Tutuklu olan terör örgütü DEAŞ mensupları, TSK desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile çatışmaları koşuluyla bulundukları cezaevlerinden salıverildi. Bu kapsamda yaklaşık 400 DEAŞ üyesi terörist, özellikle Afrin’in güneyindeki Cinderes bölgesine götürüldü.



Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK-YPG, DEAŞ üyesi teröristleri “cezadan kurtulacakları, vatandaşı oldukları ülke tarafından takip edilmeyecekleri ve isimlerinin terör listesinden çıkarılacağı” garantisiyle kendi saflarına katılmaya ikna etti.



Amerikanlı yetkililerin oluruyla DEAŞ’lı militanlara “terör listesinden çıkarılma” garantisi verebilen YPG’nin böylece kendini koruyamayan ABD’den bir anlamda asker desteği aldığı belirtildi.



Verilen taahütlerle ikna olan tutuklu terör örgütü DEAŞ mensupları, TSK desteğindeki ÖSO birlikleri ile çatışmaları koşuluyla bulundukları Afrin, Rakka ve Deyrizor’daki cezaevlerinden serbest bırakıldı. Yerel kaynaklar, söz konusu teröristlerin sayısının yaklaşık 400 civarında olduğunu belirtti. Özellikle Afrin’in güneyinde Reyhanlı sınırındaki Cinderes bölgesine çok sayıda DEAŞ’lı teröristin getirildiği, bunların terör örgütü PYD/PKK-YPG üyeleriyle hareket ederek TSK unsurları ve sivil insanları hedef alarak terör eylemleri gerçekleştirmek üzere hazırlık halinde oldukları öğrenildi.



Ayrıca terör örgütü üyeleri Suriye’nin diğer bölgelerinden Afrin’e, silah, araç ve terörist kaydırarak bölgeyi takviye etmeye çalıştığı, zorla çocukları ailelerinden kopararak silah altına almaya devam ettiği ve terörist sayısını artırma gayreti içinde bulunduğu belirtildi.