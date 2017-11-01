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DEAŞ'lı teröristler Zaman gazetesi abonesi çıktı

Eylem hazırlığında enselenen DEAŞ’lıların ateşe verdiği evden, FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinin abonelerine promosyon olarak dağıttığı kitaplar çıktı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 07:29
DEAŞ'lı teröristler Zaman gazetesi abonesi çıktı

İstanbul terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri son yılların en büyük operasyonuna imza attı. Esenyurt ve Arnavutköy’de iki evde terör örgütü DEAŞ hücersi çökertildi. DEAŞ’ın iki hücresi, İstanbul’un en büyük alıveriş merkezinde eylem hazırlığı sırasında operasyon yapıldı. Evlerde DEAŞ’lı teröristlerin hazırladığı patlamaya hazır 67 adet bomba bulundu.

EVE BOMBA DÜZENEĞİ KUR 

DEAŞ’lı teröristler M.Ş. eşi S.P., C.Y. ve H.Y.’nin aldıkları talimat üzerine, kaldıkları evi terk ettikleri ve evlerde düzenekler kurarak, patlamayla evdeki delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları tespit edildi. Polisin ve itfaiye’nin DEAŞ’lıların arkada iz bırakmamak için yangın çıkardığı eve müdahalesinin ardından ev enkaza döndü.

HADİSLERE EKLEME YAPMIŞ  

4 katı evin en üst dubleks daireyi kullanan M,Ş. ve S.P. çifti ile C.Y. ve H.Y.’nin tüm kitapları alevler arasında kalması için tuvalet önüne koydukları ortaya çıktı. Yangın ardından enkaza dönen ev de ilginç ayrıntı dikkatten kaçmadı. Tamamı yanmayan kitaplar arasında Prof. Dr İbrahim Canan’ın yazdığı ve Zaman Gazetesi tarafından abonelerine dağıttığı 18 ciltlik “Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte” de bulundu.  Bu kitaplarda bazı hadislerde Fetullah Gülen’in  açıklamalarını koydular. Bunu bana haber verdiklerinde ben memnuniyetimi belirttim.”

HÜCRENİN BİR UCU DA ADANA’DA 

Adana’da 29 Ekim’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik olarak gerçekleştirilen ve 5’i Suriyeli 18 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Zanlıların, İstanbul’da eylem hazırlığındayken kıskıvrak yakalanan 4 teröristle bağlantısı oldukları öne sürüldü. Zanlıların, İstanbul’da planlanan hain saldırıyla eşzamanlı olarak Adana’da da bir kanlı bir eylem için arayış içerisinde oldukları belirlendi. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 07:29
  1. DEAŞ
  2. Arnavutköy
  3. Prof. Dr İbrahim Canan
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