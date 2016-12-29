DEAŞ'lı teröristler böyle enselendi

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yabancı uyruklu 7 şüphelinin, uyuyan hücre durumunda oldukları ve Türkiye'de eylem yapma ihtimalleri bulunduğu tespit edildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan ve haklarında Irak'ta da yakalama kararı bulunduğu öğrenilen 7 şüphelinin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.
Anbar'ın DEAŞ'ın kontrolünden çıkmaya başlaması üzerine bölgeden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları ve sahte belgelerle ikamet izni aldıkları saptanan şüphelilerin, uyuyan hücre durumunda oldukları ve eylem yapma ihtimallerinin bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerden Bassam Hamid İsmail ile Alaa Velid Madi'nin, DEAŞ içerisinde silahlı vaziyette faaliyet gösteren ve "infaz polisi" olarak nitelenen görevde oldukları ve iki şüphelinin DEAŞ adına birçok infaz gerçekleştirdiği öğrenildi.
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yabancı uyruklu 7 şüphelinin, uyuyan hücre durumunda oldukları ve Türkiye'de eylem yapma ihtimalleri bulunduğu tespit edildi.