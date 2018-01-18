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DEAŞ'lı Fransızların yakınlarından dikkat çeken talep

Terör örgütü DEAŞ’a katılan Fransızların eşleri ve yakınlarının Fransa’da yargılanmak istedikleri öğrenildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 17:34
DEAŞ'lı Fransızların yakınlarından dikkat çeken talep

DEAŞ’lı Fransızların eşleri, çocukları ve yakınları adına konuşan avukatların hazırladığı şikayet dilekçesinde “Suriye Kürdistan”ının “gerçek bir ülke” olmaması nedeniyle orada tutulmak istemediklerini ve Fransa’da yargılanmaya izin verilmediği için şikayetçi olduklarını söyledi. Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, Suriye'de DEAŞ’e katılan Fransız vatandaşlarının PYD'nin başını çektiği DSG tarafından yargılanmasına yeşil ışık yakmıştı.

Suriye'ye giden kadınların Fransa'da yasal süreçlerden geçmesi gerektiğini belirten avukatlar Marie Dose, William Bourdon, Martin Pradel ve Marc Bailly Twitter'dan da açıklama yaptılar.

PARİS'E DAVA AÇTILAR

Bu açıklamada PYD'nin DEAŞ bölgesinde yakaladığı kadınların Paris'e dava açtıkları belirtildi. Avukatların temsil ettikleri kadın ve çocuk sayısı ise bilinmiyor.

"FRANSA TOPRAKLARINA İNDİKLERİ AN SUÇLAMALARI KABUL EDECKELER"

Avukatlar tarafından yapılan açıklamada, kadınların Fransa topraklarına iner inmez kendi cezai sorumluluklarını kabul edecekleri ifade edildi.

FRANSA'NIN TUTUMU ELEŞTİRİLDİ

Ayrıca Fransız yetkililerin, bu tutumunun, "çocukları ve kadınları bir savaş alanında açık tehlikeye maruz bıraktıkları" belirtildi. Suriye Kürdistanı'nın ise yasal bir ülke olmadığı için kadın ve çocukların orada tutulmasının da yasal olmadığı aktarıldı.

690 FRANSIZ VATANDAŞI DEAŞ'LI

Son verilere göre 690 Fransız vatandaşı, 300 kadın olmak üzere DEAŞ için Suriye ve Irak'a savaşmaya gitti. 400 çocuğun ise bu ülkelerde doğduğu ya da daha sonra bu ülkelere getirildiği Fransız terör başsavcısı tarafından teyit edildi. 

FRANSA PYD YARGISINI KABUL ETMİŞTİ

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, Suriye'de DEAŞ'e katılan Fransız vatandaşlarının PYD'nin başını çektiği DSG tarafından yargılanmasına yeşil ışık yakmıştı.

Timetürk

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 17:34
  1. Suriye
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  3. Fransa
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