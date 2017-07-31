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DEAŞ'in yardım hattı kesildi...

Rejim güçleri Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor kentinde DEAŞ'e karşı saldırıya geçti.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:13
DEAŞ'in yardım hattı kesildi...

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, rejim güçlerinin Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde DEAŞ'e karşı başlattığı saldırıda DEAŞ'e ait birkaç askeri nokta ele geçirilirken örgütün ikmal hatlarından birisinin ise rejim tarafından kesildiği ifade edildi.

Deyr ez Zor kentinin Kabirler bölgesinin güney hattında ilerleme girişiminde bulunan rejim güçlerine savaş uçakları da hava saldırıları ile destek verdi. Rejime bağlı medya kanallarının aktardığı bilgiye göre bölgeye düzenlenen hava saldırıları ve çatışmalarda DEAŞ savaşçılarından ölen ve yaralananlar oldu.

Öte yandan rejimin bölgede DEAŞ'e karşı ilerleme çabaları devam ederken, ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı savaş uçakları geçtimiz günlerde Deyr ez Zor kenti kırsalındaki Meyadin kasabasına yönelik hava saldırıları düzenledi. ABD koalisyonu tarafından meskun mahallere yönelik düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda sivil yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Mepa News

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:13
  1. DEAŞ
  2. Deyr ez Zor
  3. SURİYE
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