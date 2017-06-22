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DEAŞ'ın yabancı savaşçılarının yüzde 50'si geri döndü

BM Genel Sekreter Yardımcısı Laborde, "DEAŞ'ın yabancı savaşçılarının yüzde 40-50'si Avrupa ve diğer ülkelere geri döndü. Bundan sonra dönenler ise örgütün en tehlikeli ve en kalifiye savaşçıları olacak" dedi

22 Haziran 2017 Perşembe 17:45
DEAŞ'ın yabancı savaşçılarının yüzde 50'si geri döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Terörle Mücadele Komitesi Direktörü Jean Paul Laborde, DEAŞ'ın yabancı savaşçılarının yüzde 40-50'sinin geldikleri ülkelere döndüğünü bildirdi.

Laborde, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ'ın kontrol ettiği alanların 2,5 yıl öncesine göre yarı yarıya azaldığını söyledi.

DEAŞ destekçileri Bitcoin kullanıyor

DAEŞ'in elde ettiği gelirin de azaldığını kaydeden Laborde, "DEAŞ'ın yıllık gelirinin 13 milyon dolara gerilediği tahmin ediliyor." dedi.

Gelir kaynakları azalan DEAŞ'ın, bölge dışından gelen maddi desteğe bağımlılığının artabileceğine işaret eden Laborde, bazı DEAŞ destekçilerinin ise sanal para birimi "Bitcoin" kullanarak ödemeler yaptığını söyledi.

DEAŞ hedef değiştirdi

Laborde, "DEAŞ, yenilgilerine rağmen özellikle Orta Doğu'nun çatışma bölgelerinden diğer ülkelerdeki hedeflere odaklanarak uyum kapasitesini göstermeye devam ediyor." diye konuştu.

Jean Paul Laborde, terör örgütü mensuplarına yönelik sınır kontrollerinin önemine işaret ederek, "DEAŞ'ın yabancı savaşçılarının yüzde 40-50'si Avrupa ve diğer ülkelere geri döndü. Bundan sonra dönenler ise örgütün en tehlikeli ve en kalifiye savaşçıları olacak. Bu nedenle sınır kontrollerine daha fazla önem vermek gerecek." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 17:45
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