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DEAŞ tehdidi Arjantin'i alarma geçirdi

DEAŞ'ın Dünya Kupası öncesi yayınladığı görüntünün ardından Arjantin futbol federasyonu takımlarının güvenliğinden endişe ediyor.

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:04
DEAŞ tehdidi Arjantin'i alarma geçirdi

Terör örgütü DEAŞ'ın Dünya Kupası öncesi yayınladığı görüntünün ardından Arjantin futbol federasyonu yetkililerinin takımlarının güvenliğinden bir hayli endişe duydukları iddia edildi.

DEAŞ’TAN MESSİ’Lİ TEHDİT

Terör örgütü DEAŞ geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir görselle Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'nda stadyumları havaya uçurmakla tehdit etmişti. Yıldız futbolcu Lionel Messi'nin bir gözünün kanarken resmedildiği görüntü, futbol kamuoyunda bir hayli fazla konuşulurken, Kasım ayında turnuvanın düzenleneceği Rusya'da Rus milli takımı ile karşılaşacak olan Arjantin'de federasyon adeta olağanüstü hal ilan etti.

ARJANTİN İÇİN ENDİŞE DUYULUYOR

Arjantin basınında çıkan haberlede, Federasyon başkanı Claudio Tapia'nın, Arjantin'in Rusya büyükelçisi Victor Coronelli ile takım güvenliği hakkında konuştuğu ve güvenlik opsiyonlarının masaya yatırıldığı iddia edildi.

Tapia'nın Rus büyükelçiye takımlarının güvenliği hakkında sorular sorduğu ve garanti aldığı belirtilirken; Arjantin futbol federasyonu yetkililerinin yine de temkinli davranacağı ve Arjantin'in çok üst seviyede güvenlik önlemleri ile korunacağı da kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 10:04
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