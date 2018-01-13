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DEAŞ'in silahları nereden geliyor?

Suriye'deki savaşın oluşturduğu silah piyasasında tek bir ülkenin öne çıktığı görülüyor.

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:04
DEAŞ'in silahları nereden geliyor?

Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta kullandığı silahların menşeileri hakkında önemli veriler sunuldu.

Suriye Gündemi'nin Daily Mail’e dayandırdığı bilgilere göre, DEAŞ'in Suriye ve Irak’ta kullandığı silahların 43,5%’i Çin üretimi.

Çin üretimi silahları 12,1% ile Romanya; 9,6% ile Rusya; 7,2% ile Macaristan; 5,3% ile Bulgaristan; 4,0% ile Sırbistan; 3,6% ile Almanya; 3,2% ile Irak, 2,2% ile Polonya; 2,1% ile Çek Cumhuriyeti; 1,8% ile Amerikan Birleşik Devletleri; 0,9% ile İran üretimi silahlar izliyor.

Uzmanlar, deaş tarafından kullanılan silahların üretim yeri bilgisinin, bu silahların DEAŞ'in nasıl eline geçtiğine dair bir karine olamayacağını belirtiyor. Ancak Suriye'deki savaşın oluşturduğu piyasadan doğrudan veya dolaylı en fazla Çin'in 'nemalandığı' bir gerçek.

 

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 17:04
  1. SURİYE
  2. DEAŞ
  3. Daily Mail
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