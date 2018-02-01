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DEAŞ’ın mayınları PYD’de çıktı!

Mehmetçik’in önceki gün ele geçirdiği mayınların bir benzerinin DEAŞ tarafından El Bab’ta kullanıldığı belirlendi. PYD’ye verilen mayınların üzerinde bulunan seri numaralarıyla DEAŞ’ın kullandıkları aynı çıktı. Böylece iki örgütü de ABD’nin finanse ettiği tescillendi.

01 Şubat 2018 Perşembe 09:48
DEAŞ’ın mayınları PYD’de çıktı!

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı askerler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin Afrin’e yönelik düzenlediği operasyon 12. gününe girdi. TSK ve ÖSO askerlerinin havadan ve karadan yaptığı operasyonlar sonucunda Afrin’e emin adımlarla ilerleme sürerken, Burseya Dağı ve “915. Tepe” gibi stratejik öneme sahip noktalar tamamen kontrol altına alındı. Mehmetçik karşısında dağılan PKK/PYD’nin ise terör örgütü DEAŞ’ın kirli tuzaklarını devreye soktuğu belirlendi. Mehmetçik’in önceki gün Afrin’de ele geçirdiği taş süsü verilmiş mayınların aynısının DEAŞ tarafından El Bab’ta kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu patlayıcılarının sırrının çözülmesi ile PYD-DEAŞ arasındaki kirli işbirliği ve söz konusu terör örgütlerinin ABD tarafından finanse edildiği bir kez daha ispatlandı. 

SERİ NUMARALARI AYNI

Türk askeri ve ÖSO askerlerinin titizlikle sürdüğü operasyonlarda birbirinden ilginç el yapımı patlayıcılar (EYP) ele geçirilmişti. Taş süsü verdikleri ve köpük içerisine yerleştirdiği mayın, Mehmetçik tarafından imha edilmişti. Doğal görünümlü tuzakları daha önce de DEAŞ tarafından El-Bab'ta kullandığı belirlendi. Suriye’de YPG’ye verilen mayınların üzerinde bulunan seri numaralarıyla DEAŞ’a yapılan operasyonlar sonucu ele geçirilen mühimmatın bire bir aynı olduğu tespit edildi. PKK'nın kaya görünümlü mayınlarını daha önce bölgede DEAŞ terör örgütünün kullanması; iki terör örgütü arasındaki ilişkiyi ve iki örgütü besleyip yöneten karanlık elleri bir kez daha gözler önüne serdi.

TERÖRÜN SİLAHI ABD'DEN

2014’de Ayn El Arap’ta PYD’ye silah veren ABD, aynı dönem içerisinde DEAŞ mevzilerine de paraşütlerle silah bırakmıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında ABD uçakları Telafer’i işgal etmiş olan DEAŞ’a havadan paraşütle silah indirirken görüntülenmişti. Güvenlik güçlerimizce Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarda Amerikan üretimi olduğu anlaşılan silahlar ele geçirilmişti. Amerikan yapımı M-4 silahını teröristlerin inlerinde ele geçiren TSK, söz konusu silahların Amerikan ordusunun seçkin birliklerince kullanıldığını belirtmişti.

O MAYINLAR EL-BAB'DA KULLANILMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ÖSO, Afrin bölgesini 3 taraftan kuşatarak, dağlık alanlarda ve vadilerde başlattığı kara harekâtına her geçen gün yeni cepheler ekliyor. Kısa sürede ağır kayıplar veren PYD/YPG’nin militanlarını kaybetmeye başladığı, bazılarının saf değiştirmeye, bazılarının da Afrin bölgesinden kaçmaya hazırlandığı bildirildi. Afrin’den kaçmayı planlayan teröristlerin son umut olarak DEAŞ’ın kirli taktiklerini de harekete geçirdiği belirlendi. Günlerdir PKK/PYD’ye hava harekatı, top ve obüs atışlarıyla nefes aldırmayan Mehmetçik’in ele geçirdiği mayınların bir benzerine El Bab’da rastlanıldığı ifade edildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 09:48
  1. DEAŞ
  2. PYD
  3. mayın
  4. taş şeklinde mayın
  5. Zeytin Dalı harekatı
  6. Afrin
  7. TSK
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