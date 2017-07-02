Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

DEAŞ'ın Kerkük'e saldırma ihtimali var

Kerkük'ün önde gelen aşiret temsilcilerinden Zengene,"DEAŞ, elinde tuttuğu bölgedeki en büyük ilçe Havice'den Kerkük'e saldırabilir" dedi.

02 Temmuz 2017 Pazar 15:11
DEAŞ'ın Kerkük'e saldırma ihtimali var

Irak'taki Kerkük kentinin önde gelen aşiretleri, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice ilçesinden kente saldırabileceği uyarısında bulundu.

Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kerkük Aşiretler Müdürlüğünde bir araya gelen temsilciler, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice ilçesinin durumunu görüşmek için bir toplantı düzenledi.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Zengene Aşireti Başkanı Osman Zengene, başarılı Musul operasyonundan sonra Havice ilçesinde varlık göstermeye devam eden DEAŞ'ın hem Kerkük hem de tüm Irak için tehlike arz etmeye devam ettiğini ifade etti.

Örgütün Musul'u kaybetmesinden sonra Havice ilçesinden saldırabileceğine değinen Zengene "DEAŞ, elinde tuttuğu bölgedeki en büyük ilçe Havice'den Kerkük'e saldırabilir." uyarısında bulundu.

Irak Başbakanı İbadi'nin daha önce, "Musul'un ardından Havice operasyonu başlayacak" sözünü hatırlatan Zengene, "Başbakan İbadi, Havice operasyonuyla ilgili verdiği sözü tutmalıdır." dedi.

Bunun yanında kentteki Hadidi Aşireti Başkanı İsmail el Hadidi ise Havice operasyonunun başlama zamanın geldiğini ve ilçedeki sivillerin 3 yıldan beri DEAŞ'ın baskısına ve keyfi uygulamalarına maruz kaldığını söyledi.

Hadidi, ''DEAŞ, Havice ve ona bağlı köylerdeki insanları katlediyor. DEAŞ'ın esaretindeki binlerce insan kurtarılmalı. Aksi takdirde binlerce insan göz göre göre yok olacak." dedi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014 tarihinden bu yana Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesi ve ona bağlı Riyaz, Abbasi, Reşad ve Zap kasabalarını elinde tutmaya devam ediyor.

DEAŞ militanları ara ara sığınmacı kılığında söz konusu bölgelerden Kerkük kentine sızarak terör faaliyetlerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 15:11
  1. Irak
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Ab
  4. Kerkük
  5. Abba
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya: PKK'ya müdahale edeceğiz!
    1. Almanya: PKK'ya müdahale edeceğiz!
    2. PKK’lı terörist… Böyle yakalandı!
    3. Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor
    4. Soylu: Birliğimizi, beraberliğimizi..
    5. Suikast için keşif yapan terörist..
    6. Sıcaklıklar yükselince, dondurma..
    7. Hakan Çalhanoğlu adım adım Milan’a
    8. KKTC’de çıkan yangın söndürülemiyor
    9. Terör örgütüne büyük darbe!
    10. Diyarbakır rengarenk çiçeklerle..
    11. DEAŞ'ın Kerkük'e saldırma ihtimali var
    12. Terör örgütü siyasetçileri hedef alıyor
    13. İstanbul’da sıcaktan araba yandı
    14. Çavuşoğlu ve Akıncı Kıbrıs..
    15. Modifiye tutkunları İnegöl’de buluştu
    16. Anamur’daki orman yangını kontrol..
    17. O ülke yine kana bulandı: 13 ölü
    18. Toprakta sıra dışı yumurta pişirme..
    19. Suriyeli mültecilerin kampında yangın:..
    20. Suriyelilerin kaldığı kampta yangın: 3..
    "Ayasofya acilen camiye çevrilmeli"
    "Ayasofya acilen camiye çevrilmeli"
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    FETÖ'cüler isim değiştirdi! Artık bu isimle anılıyorlar
    FETÖ'cüler isim değiştirdi! Artık bu isimle anılıyorlar