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DEAŞ'ın hücre evine baskın: 5 ölü

Konya'da polisin terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 5 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 polis de yaralandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:38
DEAŞ'ın hücre evine baskın: 5 ölü

Olay, bugün saat 05.30 merkez Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polisi eşliğinde daha önceden belirlenen 10 adrese yapılan baskında Yorgancı Mahallesi'nde örgütün hücre evi olduğu belirtilen bir villada çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü 3 polis de yaralandı.

Başka teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine operasyon sürerken, çatışmanın çıktığı bölgedeki sokaklar ise trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar ve basın mensupları da güvenlik önlemleri kapsamında hücre evine yaklaştırılmıyor.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:38
  1. DEAŞ'ın hücre evi
  2. Konya DEAŞ hücre evi
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