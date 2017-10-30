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DEAŞ'ın hedefinde küçük prens var

Şifreli anlık mesaj uygulaması Telegram'da yayınlanan bir mesajda İngiltere Prensi George, DEAŞ tarafından tehdit edildi

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:04
DEAŞ'ın hedefinde küçük prens var

İngiltere medyasında çıkan habere göre mesajda "Kraliyet ailesi bile yalnız bırakılmayacak" yazdığı ve Prens George'un fotoğrafıyla, Prensin Londra'nın doğusundaki Thomas's Battersea adlı okulunun bir fotoğrafının bulunduğu vurgulandı. Mesaja aynı zamanda okulun adresini de ekleyen şüpheliler, adresin yanına "Okul erken başlıyor" notunu düştü.

İngiliz güvenlik güçleri Telegram isimli uygulamayı takip ederken, okulun çevresinde yaşayan insanlar medyada endişelerini belirtti. Sarah Burnett-Moore isimli bir kadın, Prens George'un okulu başlamadan günler önce okula gidip koridorlarda yürürken çektiği video ile, senelik 17 bin pound ücreti olan özel okulun güvenlik önlemlerini eleştirdi.

54 yaşındaki doktor Burnett-Moore, "İçeriye patlayıcı cihazlarla rahatlıkla girip onları çalıştırabilirdim. Okula 200 metre uzaklıkta oturuyorum ve ben ve komşularım, Prens George'un bölgedeki varlığının terörist saldırılarını çekeceğinden şüpheleniyoruz" dedi

Sixgill firmasından Barry Spielman, şirketinin yılın başından beri Telegram'ı takip ettiğini söyledi. Spielman, "Aldığımız bilgiler bize bu tehditleri ciddiye almamız gerektiğiniz söylüyor. Şifreli bir platform olması sebebiyle, Telegram'da takip edilemeyen mesajlar yollamak çok kolay" dedi.

Arapça bir cihat şarkısından sözlerin bulunduğu mesajda, "Savaş mermilerin melodileriyle geldiğinde, inançsızlığa alçalıp intikam arzulayacağız" ifadeleri yer aldı. Soruşturmalar devam ederken, konuyla ilgili Kraliyet Ailesi bir açıklamada bulunmadı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 10:04
  1. İngiltere
  2. Prens George
  3. Telegram
  4. Barry Spielman
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