DEAŞ'ın 'beyin takımı'na Aralık'ta büyük darbe

Bu haber 314 kez okundu

DEAŞ, aralıkta hem Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında hem de yurt içinde düzenlenen operasyonlarla ağır darbe aldı. Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde El-Bab bölgesinde havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda, örgütün beyin takımını oluşturan, Ebu Ensari ve Ebu Hüseyin Tunusi gibi sözde emir ve üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, DEAŞ unsurlarına göz açtırmadı.

Harekat kapsamında, aralıkta Azez-Cerablus arasında bulunan 225 meskun mahal ve bin 860 kilometrekare alan kontrol altına alındı.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Daglabash bölgelerinde süren harekat kapsamında aralıkta DEAŞ'a ait yaklaşık binlerce hedef hava harekatlarıyla imha edildi.

Türk jetlerinin, DEAŞ tarafından kullanılan tanklar, kontrol noktaları, barınma yerleri, karargah binaları, bomba yüklü araçları, savunma ve silah mevzileriyle garajlarını imha ettiği harekat kapsamında, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticileri ve emirlerinin bulunduğu bin 320 terörist etkisiz hale getirildi.

SÖZDE EMİRLER ENSARİ VE TUNUSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin önceki gün El Bab bölgesine düzenlenen hava harekatlarında öldürüldüğü tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait jetlerin 30 Aralık'ta El Bab ve Daglabash bölgelerinde bulunan DEAŞ'a ait 17 hedefi vurduğu harekatta, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 26 terörist, 29 Aralık'taki taaruzlar sırasında da yine örgütün sözde emirlerden Ebu Hüseyin Tunusi etkisiz hale getirildi.

Harekat kapsamında, önceki gün yaşanan çatışmalarda 23 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilirken, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından örgütün Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan silah mevzii ve karargah olarak kullanılan 12 binası da imha edildi.

İnsansız Hava Araçları (İHA) ile keşif uçuşları yapılan, El Bab ve çevresindeki terör hedefleri Fırtına obüsleri ve savaş uçaklarıyla vurulan harekat, sadece DEAŞ'a değil, PKK/PYD mensuplarına da göz açtırmadı. Bölgede tehdit oluşturan terör örgütlerine yönelik harekat kapsamında, 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam 306 PKK/PYD mensubu etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR YURT İÇİNDE DE HIZ KESMEDİ

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 28 Kasım-5 Aralık'ta gözaltına alınan 38 şüpheliden 21'i, 5-12 Aralık'ta gözaltına alınan 56 kişiden 21'i, 12-19 Aralık'ta gözaltına alınan 88 şüpheliden 5'i, 19-26 Aralık'ta ise gözaltına alınan 78 DEAŞ mensubundan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ mensuplarının ifadeleriyle Suriye sınırında arama yapan güvenlik güçleri, toprağa gömülü çok miktarda patlayıcı buldu.

"UYUYAN HÜCRE" DE ÇÖKERTİLDİ

Sakarya'da da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yabancı uyruklu 7 şüphelinin, uyuyan hücre durumunda oldukları ve Türkiye'de eylem yapma ihtimalleri bulunduğu tespit edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve haklarında Irak'ta da yakalama kararı bulunduğu öğrenilen 7 şüphelinin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan ayrıntılarda, şüphelilerin Irak'ın Anbar şehrinin DEAŞ'ın kontrolünden çıkmaya başlaması üzerine bölgeden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları ve sahte belgelerle ikamet izni aldıkları saptandı.