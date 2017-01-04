DEAŞ’ın beyin takımı dağıldı!

Terör örgütü DEAŞ, aralıkta hem Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında hem de yurt içinde düzenlenen operasyonlarla ağır darbe aldı. Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde El-Bab bölgesinde havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda, örgütün beyin takımını oluşturan, Ebu Ensari ve Ebu Hüseyin Tunusi gibi sözde emir ve üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi.



ENSARİ VE TUNUSİ ÖLDÜRÜLDÜ



Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin önceki gün El Bab bölgesine düzenlenen hava harekatlarında öldürüldüğü tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait jetlerin 30 Aralık'ta El Bab ve Daglabash bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ'a ait 17 hedefi vurduğu harekatta, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 26 terörist, 29 Aralık'taki taaruzlar sırasında da yine örgütün sözde emirlerden Ebu Hüseyin Tunusi etkisiz hale getirildi.



12 DEAŞ BİNASI YERLE BİR



Harekat kapsamında, önceki gün yaşanan çatışmalarda 23 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilirken, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından örgütün Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan silah mevzii ve karargah olarak kullanılan 12 binası da imha edildi. İnsansız Hava Araçları (İHA) ile keşif uçuşları yapılan, El Bab ve çevresindeki terör hedefleri Fırtına obüsleri ve savaş uçaklarıyla vurulan harekat, sadece DEAŞ'a değil, terör örgütü PKK/PYD mensuplarına da göz açtırmadı.



306 PYD'Lİ DE ETKİSİZ



Bölgede tehdit oluşturan terör örgütlerine yönelik harekat kapsamında, 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriye sınırında olduğu gibi yurt içinde de hız kesmeyen operasyonlarda aralık ayında 260 kişi gözaltına alındı, 59 kişi ise tutuklandı.