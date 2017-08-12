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DEAŞ’ın 3 kişilik infaz timi enselendi

Şanlıurfa’da geçtiğimiz ay aracında seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından öldürülen kişinin failleri DEAŞ’lı 3 kişilik infaz timi çıktı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:14
DEAŞ’ın 3 kişilik infaz timi enselendi

21 Temmuz 2017 günü Şanlıurfa’da meydana gelmişti. Aracında seyir halindeyken motosikletli iki şahıs tarafından başından ve göğsünden silahla vurularak kişinin zanlıları DEAŞ’lı 3 kişilik infaz timi çıktı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Suriye’nin Rakka kentinden yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan Suriye uyruklu 3 DEAŞ’lının bilgisine ulaştı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmada, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 DEAŞ’lı kaldığı hücrede silahlarıyla birlikte yakalandı.

Yakalanan DEAŞ’lıların, Bünyamin Hallak, Mahmud Elhamud ile Mahmud El Cerrah olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:14
  1. ışid
  2. deaş
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