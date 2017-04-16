DEAŞ'e karşı yeni operasyon başladı

Irak’ın ikinci büyük kenti olan Musul’da terör örgütü DEAŞ’in elindeki son kaleyi almak için IRAK kuvvetleri bugün yeni bir operasyon başlattı. 2014 yılından bu yana kenti elinde bulunduran terör örgütü DEAŞ’e karşı Irak güçleri son 6 aydır kapsamlı bir savaş veriyor.

Terör örgütü DEAŞ’ın yoğun olarak bulunduğu Musul'un batısındaki Eski Şehir’de yaklaşık bir aydır hareket etmek epey zordu. Çünkü örgütün adeta sıkışıp kaldığı bu alana oldukça dar sokakları sebeple tankların ve ağır silahların girmesi oldukça zordu.

Reuters haber ajansına göre Irak polis güçleri Eski Şehir’in 200 metre derinine ilerlemeyi başardı. Böylelikle Irak güçleri DEAŞ lideri El Bağdadi’nin halifeliğini ilan ettiği El Nuri canisine gittikçe yaklaşıyor.

Irak fedaral polisinden bir yetkili bu Sabah erken saatlerde DEAŞ üyelerinin olduğu bölgeye evden eve operasyon düzenlenmeye başlandığını açıkladı.