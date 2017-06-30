DEAŞ’a yönelik operasyonda 5 tutuklama

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep’e yönelik faaliyetlerinin ve olası terör eylemlerinin bertaraf edilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda, örgüt adına yapılabilecek eylemlere destek olabilecekleri, genel itibariyle de Gaziantep üzerinde fırsat bulmaları halinde DEAŞ terör örgütü ile birlikte hareket ederek, sansasyonel eylemlerde bulunabilecekleri değerlendirilen, aralarında Suriye uyruklu şahısların da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 15 Haziran’da yapılan operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerleri, araçları ve üst aramalarında sahte olduğu düşünülen çok sayıda pasaport, yabancı tanıtım belgesi, ikamet izin belgesi, sahte belgelerde kullanılacağı değerlendirilen 110 adet vesikalık fotoğraf, 6 bin 900 TL, 5 bin 270 dolar, 30 adet dolu av tüfeği kartuşu ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, 5’i tutuklandı. 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.