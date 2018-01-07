Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

DEAŞ'a bağlı "en tehlikeli teröristlerden biri" yakalandı

Tunus'un Kassarin'in dağlık bölgesi Es-Selum'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri" yaralı olarak ele  geçirildi

07 Ocak 2018 Pazar 10:23
DEAŞ'a bağlı "en tehlikeli teröristlerden biri" yakalandı

Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinin dağlık  bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli  teröristlerden biri"nin yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi. 

Savunma Bakanlığının Tunus resmi haber ajansı TAP'ta yer alan  açıklamasına göre, Kassarin vilayetine bağlı Es-Selum Dağı'nda pusu kuran askeri  güçler, Burhan el-Bulabi (26) isimli teröristi ayağından vurdu.

Yaralı olarak ele geçirilen Bulabi, Sidi Bu Zeyd ve Kassarin  vilayetleri arasında kalan El-Megile Dağına nisbeten "Megile Emiri" olarak  tanınıyor.

Bulabi'nin terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en  tehlikeli teröristlerden biri" olduğu ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 10:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia! 'Ahmedinejad tutuklandı'
    1. Bomba iddia! 'Ahmedinejad tutuklandı'
    2. Faciadan dönüldü! Cadde trafiğe..
    3. Sultanbeyli’de Kudüs Gecesi düzenlendi
    4. ABD'den flaş 'sonik saldırı'..
    5. Tartışma başladı: Nikah öncesi zorunlu..
    6. Çorum'da şüpheli çanta paniği!
    7. Galatasaray'da Emre Mor operasyonu
    8. Otoparkta bulduğu 20 bin lirayı..
    9. İzmir'de öğrenciler okula gidebilmek..
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde..
    11. Milli Piyango paylaşımı başına iş..
    12. DEAŞ'a bağlı "en tehlikeli..
    13. Niagara Şelaleleri buz akıyor
    14. Yargıtay dedikodu yapan kaynanaya..
    15. Kumpasa inat yatırıma devam
    16. Balotelli'den Beşiktaş'a şok!..
    17. KKTC sandık başında
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Gümrükçü: 2019’daki CHP iktidarı için..
    20. Kahramanmaraş'taki Barajların su..
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!