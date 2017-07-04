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DEAŞ'a ait tonlarca kimyasal madde bulundu

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında, patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere 32 ton ağırlığında kimyasal madde ele geçirildi.

04 Temmuz 2017 Salı 22:04
DEAŞ'a ait tonlarca kimyasal madde bulundu

Irak Federal Polisi, Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında, patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere 32 ton ağırlığında kimyasal madde ele geçirdi.

Yetkililer, operasyonlarda bileşik patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitratın bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan Irak Ordusu, DEAŞ tarafından esir alınan 21 bin 200 sivilin kurtarıldığını, 190 köyün de kurtarıldığını bildirdi.
 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 22:04
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