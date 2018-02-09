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DEAŞ yüzünden çocuklarını eve gömmek zorunda kalıyor

DEAŞ'ın işgalinde kalan Musul'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Yaklaşık 7 ay önce DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen kentte gündelik yaşam halen normal düzeyin çok altında...

09 Şubat 2018 Cuma 08:27
DEAŞ yüzünden çocuklarını eve gömmek zorunda kalıyor

Irak'ın 2. büyük kenti olan Musul, 7 ay önce DEAŞ esaretinden kurtarıldı ancak kent sakinleri, hayatını kaybeden yakınlarını defnetme konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyor.

Fırat'ın doğusundaki Menkube mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Um Ammar, çocuklarını eve gömmek zorunda kaldığını söyledi.

'HEPSİNİ KENDİ ELLERİMLE DEFNETTİM'

Sputnik'e konuşan Ammar, "Çatışmalarda sırasında ailemden 5 kişi hayatını kaybetti. Hepsini kendi ellerimle defnettim. Önce eşim, sonra 36 yaşındaki oğlum Başar el Abidi öldü. Teröristler, oğlumu DEAŞ'a katılmaya zorladı ancak o reddetti. Bu nedenle oğlumu infaz ettiler. Kentin kurtarıldığı sırada düzenlenen bombardımanlarda Başar'ın eşi yaralandı ve sakat kaldı, yürüyemiyor. Çocukları neredeyse öksüz kaldı" dedi.

'MEZARI SADECE İKİ HALIYLA KAPALI'

Daha sonra 22 yaşındaki oğlu Salih'in  öldüğünü ve  kendisini eve gömdüğünü anlatan Ammar, oğlunun mezarının sadece iki halıyla kaplı olduğunu belirtti.
Ammar, bir hava saldırısında ölen kızını ve damadını da kendisinin defnettiğini kaydetti.

Ammar, uluslararası insani kuruluşlara, gönüllülere ve tüm ilgililere kente gelme ve bu sorunun çözümüne destek verme çağrısı yaptı.

Musul'da Ammar'ın kaderini paylaşanların sayısı az değil. Musul sakinlerinin anlattığına göre birçoğu, akrabalarını ve komşularını evlerinin bodrumuna gömmek zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 08:27
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