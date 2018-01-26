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DEAŞ ve PYD tarafından yağmalanan tarihi eserler İstanbul’da ele geçirildi

Suriye ve Irak’ta terör örgütleri DEAŞ ve PYD tarafından yağmalanan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

26 Ocak 2018 Cuma 13:02
DEAŞ ve PYD tarafından yağmalanan tarihi eserler İstanbul’da ele geçirildi

İHA- İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 456 parça antik hazine ele geçirildi. Medeniyet mirasını hedef alarak bu hazinelerin yasa dışı ticaretini yapan 9 kaçakçı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 ayrı bölgede tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını artıran İstanbul polisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile düzenlenen operasyonda aralarında Suriye ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerindeki müzelerden DEAŞ ve YPG gibi örgütlerce yağmalanan tarihi eserlerin de yer aldığı çok sayıda hazine ele geçirildi. Operasyonda 9 kaçakçı yakalandı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 13:02
  1. İstanbul
  2. İstanbul polisi
  3. DEAŞ
  4. YPG
  5. tarihi eser
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