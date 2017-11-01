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DEAŞ üyelerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin cumartesi günü Bayrampaşa'daki bir AVM'nin otoparkına yerleştirdiği bombalı araçla keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:13
DEAŞ üyelerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin geçtiğimiz cumartesi günü Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı bombalı araçla keşif yaparken kameralara yansıdığı ortaya çıktı. Teröristlerin aracında bir çocuğun olduğu görülüyor.

Şüphelilerin aracı bırakmadan önce keşif yaparken güvenlik kamerasına yansıdıkları o anlardan alınan fotoğraflar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • SerdarSerdar15 dk önce
    Bu idam cezasını neden çıkarmazlar. Niye sözlerinde durmazlar. Bu namussuzlara bunların azmettiricilerine verilecek en caydırıcı ceza.
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