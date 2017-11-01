DEAŞ üyelerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin geçtiğimiz cumartesi günü Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı bombalı araçla keşif yaparken kameralara yansıdığı ortaya çıktı. Teröristlerin aracında bir çocuğun olduğu görülüyor.



Şüphelilerin aracı bırakmadan önce keşif yaparken güvenlik kamerasına yansıdıkları o anlardan alınan fotoğraflar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.