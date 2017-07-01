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DEAŞ, Suriye-Irak sınırına saldırmaya başladı

DEAŞ Irak'ın batısındaki Suriye sınır bölgesinde geniş çaplı saldırılar düzenlemeye başladı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:44
DEAŞ, Suriye-Irak sınırına saldırmaya başladı

DEAŞ Irak'ın batısında Suriye sınır bölgesinde geniş bir saldırı başlattı.

Irak askeri kaynaklarının aktardığı bilgiye göre ülkenin batısında Suriye sınır bölgesinde DEAŞ 'in başlattığı geniş çaplı saldırılarda Iran Sınır Muhafızları ve Haşdi Aşair (Sünni aşiret güçleri) güçlerinden en az 20 kişi öldü. 

DEAŞ 'in başlattığı saldırının El Velid sınır kapısı yakınlarında gerçekleştiğini belirten askeri kaynaklar, dün öğleden önce düzenlenen saldırılarda birkaç bomba yüklü araç kullanıldığını da belirtiyor.

El Velid sınır kapısının kuzeyinde DEAŞ 'in Irak Sınır Muhafızları ve Haşdi Aşair güçlerini hedef aldığı saldırının birkaç saat sürdüğü bildirildi. DEAŞ 'in bölgedeki Bağdat hükümetine bağlı güçleri bombalı araçlar ile hedef aldığı saldırıları yaşanan sıcak çatışmalar takip etti.

Bölgede DEAŞ  ile Bağdat hükümeti güçleri arasında birkaç saat süren çatışmaların ardından Irak Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopter bölgeye intikal etti. Helikopterlerin gelmesiyle sona eren çatışmalarda DEAŞ savaşçılarından da 8 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca helikopterlerden açılan ateş sonucuDEAŞ e ait birkaç askeri aracın da kullanılamaz hale geldiği bilgisine ulaşıldı.

Saldırı sonrasında Bağdat hükümeti güçlerinin DEAŞ savaşçılarının bölgedeki mevzilerini yoğun top atışına tuttuğu ve ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçaklarının da bölgede belli hedeflere hava saldırıları düzenlediği belirtildi. 

Irak askeri kaynakları DEAŞ 'in gerçekleştirdiği bu saldırının sınır bölgesinde tekrar bir hakimiyet kurma çabası olduğunu belirtti. 

İsmi geçen bölge ve çevresindeki geniş bir alan 3 sene boyunda DEAŞ 'in kontrolünde bulunuyordu. İki haftadan daha uzun bir süre önce Bağdat hükümeti güçleri El Velid sınır kapısınınDEAŞ 'ten geri alındığını açıklamıştı.

Mepa News

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:44
  1. DEAŞ
  2. Irak askeri
  3. Haşdi Aşair
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