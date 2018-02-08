Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

DEAŞ şüphelisi otogarda yakalandı!

Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen bir şahıs yakalandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 20:55
DEAŞ şüphelisi otogarda yakalandı!

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durumundan şüphelendikleri Kırgızistan uyruklu D.S. hakkında inceleme başlattı.

İncelemenin ardından şüpheli, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 20:55
  1. terör örgütü DEAŞ
  2. Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali
  3. Samsun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ o konutları geri aldı
    1. TOKİ o konutları geri aldı
    2. Türkiye’den çok sert tepki… ‘Yok..
    3. İşte cunta adaleti… 37 kişi öldüren..
    4. ABD Savunma Bakanı Mattis Bakan..
    5. Çok vahim iddia… Yüzden fazlaDEAŞ'lı..
    6. ABD'den 'Suriye' açıklaması: Aşırı..
    7. Viyana'da Türk anne ve kızı ölü bulundu!
    8. Herkesin bildiği gerçeği itiraf etti…..
    9. Aydın'da trafik kazası: 1 kişi öldü
    10. 70 yaşındaki emekli öğretmen 70'inci..
    11. Google'a büyük ceza!
    12. Rusya'nın Birleşmiş Milletler..
    13. Ömer Özmen yeniden il başkanı oldu
    14. İngiltere’de masonlar gazetelere ilan..
    15. DEAŞ şüphelisi otogarda enselendi
    16. Rusya'dan Türkiye ve İdlib mesajı
    17. Ankara'dan jet cevap: Bu yüzden kaale..
    18. Thomas, Lakers'ta
    19. ABD'den Rex Tillerson'ın Türkiye..
    20. Amerika'dan Doğu Guta açıklaması
    Afrin'deki teröristlere bilgi aktarıyordu! Az önce paketlendi
    Afrin'deki teröristlere bilgi aktarıyordu! Az önce paketlendi
    Erdoğan müjdeyi verdi: Altay ve ATAK...
    Erdoğan müjdeyi verdi: Altay ve ATAK...
    Korkunç görüntüler gün ağarınca ortaya çıktı
    Korkunç görüntüler gün ağarınca ortaya çıktı
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var