DEAŞ, Sisi'ye saldırmaya başladı

Terör örgütü DEAŞ, propaganda kanalları üzerinden Mısır'ın Sina yarımadasında düzenledikleri saldırıların ayrıntılarını paylaştı.

Refah kentine bağlı El Bars bölgesinde dün meydana gelen saldırıda resmi kaynaklarının açıkladığı rakamlara göre en az 23 Mısır askeri ölmüştü.

Bombalı araçların da kullanıldığının belirtildiği saldırı DEAŞ tarafından üstlenildi ve örgüt saldırı ile ilgili dün bir açıklama yayınladı.

Örgüte bağlı Amak Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sina Yarımadası bölgesindeki Refah kentine bağlı El Bars beldesinde dün gerçekleştirilen saldırıda en az 60 Mısır askeri öldü veya yaralandı. Örgütün açıklamasına göre düzenlenen saldırılarda 2 bomba yüklü araç kullanıldı.

mepanews