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DEAŞ seferberlik çağrısı yaptı

Irak sınırındaki Deyr Ez Zur Vilayetinde yayınlanan bir açıklamada ’savaşacak durumda olan 20 ila 30 yaş arasındaki erkeklerin tamamı bir hafta içinde seferberlik merkezlerine başvurmaya’ çağrıldı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:23
DEAŞ seferberlik çağrısı yaptı

DEAŞ, Suriye’nin doğusunda bulunan eli silah tutan erkeklere seferberlik çağrısı yaptı. Rejim milislerinin ise Irak kökenli örgüte karşı ilerleyişi devam ediyor.

Irak sınırındaki Deyr Ez Zur Vilayetinde yayınlanan bir açıklamada ’savaşacak durumda olan 20 ila 30 yaş arasındaki erkeklerin tamamı bir hafta içinde seferberlik merkezlerine başvurmaya’ çağrıldı.

Seferberlik çağrısı DEAŞ’in ‘halifelik’ ilan ettiği Irak ve Suriye’deki topraklarının büyük bölümünü kaybetmesinin ardından geldi.

DEAŞ’in Rakka şehir merkezi ve Deyr Ez Zur’u da kaybetmesi halinde örgütün petrol gelirleri sonlanacağı gibi kontrolü altında geriye sadece Suriye çölleri kalacak.

Associated Press AP tarafından elde edilen seferberlik ilanında ‘çağrıya cevap vermeyenlerin sorgulanacağı ve cezalandırılması ihtimal dahilinde olduğu’ uyarısında bulunuldu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:23
  1. deaş
  2. esed
  3. Deyr Ez Zur
  • LL1 sa önce
    gaza gelme. Senin düşmanın usa.
  • Doğrucu Davut Doğrucu Davut 1 sa önce
    Allah'ın gazabına gelin CIA 'nin köpeği cehennem zebanileri...Kurban olduğum Allâh, bu dine yaptığınız kötülüklerden dolayi tez zamanda layık olduğunuz cezayı versin...
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