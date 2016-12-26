''DEAŞ sahada kaybediyor, etkisini güçlendiriyor''

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Suriye, Irak ve Libya'da ordu ve paramiliter gruplarla savaşan DEAŞ sahada kaybederken dünya genelinde yaptığı eylemlerle etkilerini daha fazla arttıracağı belirtiliyor.

New York Times gazetesinde yer alan bir haber analizde, DEAŞ'ın bölgedeki kayıplarının örgütü daha fazla sansasyonel eylemlere iteceği belirtildi. Analiz yazarı Robert Worth "Her gün bombardıman altındayken bile, DEAŞ 4 kıtada 16'dan fazla saldırı gerçekleştirdi. Berlin'deki son saldırılarda silah kullanmaya bile ihtiyaç duymadı. El-Kaide bu eylem türünü 7 yıl önce internetten yayınlamıştı" ifadesine yer verdi.

DEAŞ ZAYIFLAYINCE DAHA FAZLA EYLEME YÖNELECEK

Jerusalem Post' gazetesi yazarı Efraim Inbar da DEAŞ'ın Ortadoğu'da zayıfladıkça, Avrupa'daki eylemlerinin artacağını öne sürmüştü. Inbar yazısında "DEAŞ zayıflama noktasına geldiğinde sınır ötesi saldırılarını daha da arttıracak" ifadesini kullanmıştı.

"2 YILDA 50 BİN DEAŞ'LI ÖLDÜ İDDİASI ABARTILI"

Geçtiğimiz günlerde adı açıklanmayan ABD'li üst düzey askeri bir yetkili, 2014'te faaliyete geçen DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bu sürede 50 bin DEAŞ militanını öldürdüğünü iddia etmişti. Bu rakam, örgütün raporlara yansıyan mevcut sayısından çok daha fazlaydı. Bazı yorumcular, verilen rakamların abartılı olduğunu ancak ABD öncülüğündeki koalisyonun katlettiği sivillerle birlikte bu rakamın 30 bine ulaştığını belirtmişti.