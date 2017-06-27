DEAŞ, Rus polisleri arasında çatışma...

Hasavyurt'ta dün gece bayram dolayısıyla yol kontrolü yapan polisler bir aracı durdurdu. Araçtakiler kontrol noktasına geldiklerinde polislerin üzerine ateş açmaya başladı.

Polisle araçtakiler arasında başlayan çatışma takviye kuvvetlerin gelmesiyle birlikte sona erdi.

Hasavyurt emniyetinden yapılan açıklmaya göre araçtaki 2 DEAŞ'linin öldüğü bildrildi. . Emniyet, şahısların kimliklerinin belirlendiği ve 'arananlar' listesinde olduklarını belirtti.

DEAŞ, Dağıstan ve Çeçenistan gibi Kafkas bölgelerinde 2 yıldır irili ufaklı saldırılar gerçekleştiriyor.