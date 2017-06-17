DEAŞ: PKK lideri Mazlum Kobane'yi infaz ettik
İki terör örgütü DEAŞ ve PKK'nın Suriye kolu YPG'nin şiddetli çatışmalarının yaşandığı Rakka kentinde PKK'nın sözde komutanlarından Mazlum Kobane öldü.17 Haziran 2017 Cumartesi 00:29
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile ABD-PKK/YPG ortaklığı ile sürdürülen Rakka operasyonunda Süpriz bir gelişme yaşandı.
Terör örgürü DEAŞ, 93. Tugay bölgesinde çıkan çatışmalarda PKK/YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobane'yi infaz ettiğini duyurdu.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr