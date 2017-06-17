İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

DEAŞ: PKK lideri Mazlum Kobane'yi infaz ettik

İki terör örgütü DEAŞ ve PKK'nın Suriye kolu YPG'nin şiddetli çatışmalarının yaşandığı Rakka kentinde PKK'nın sözde komutanlarından Mazlum Kobane öldü.

17 Haziran 2017 Cumartesi 00:29
DEAŞ: PKK lideri Mazlum Kobane'yi infaz ettik

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile ABD-PKK/YPG ortaklığı ile sürdürülen Rakka operasyonunda Süpriz bir gelişme yaşandı. 

Terör örgürü DEAŞ, 93. Tugay bölgesinde çıkan çatışmalarda PKK/YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobane'yi infaz ettiğini duyurdu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 00:29
  1. Terör örgütü
  2. abd
  3. deaş
  4. rakka
  5. rakka operasyon
  • Abdulkadir Abdulkadir 19 sa önce
    Bizim adalet isteyenleride gönderelim orada adaleti görsünler
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Öldürülen teröristin üzerinden çıkan şok etti!
  1. Öldürülen teröristin üzerinden çıkan..
  2. Cevizli tatlı tarifi
  3. Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili..
  4. Ispanaklı çıtır börek tarifi
  5. Arkadaşına araba çarpan köpeğin yürek..
  6. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  7. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  8. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  9. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  10. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  11. Fotokapanla görüntülendiler
  12. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  13. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  14. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  15. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  16. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  17. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  18. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  19. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  20. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti