DEAŞ Peşmerge'ye saldırdı!

Tuzhurmatu Kaymakamı Şellah Abdul, yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu ilçesindeki Peşmerge güçlerine saldırı düzenleyen DEAŞ'lı 4 intihar eylemcisinin çatışma sırasında üzerilerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu öldüğünü söyledi.

Abdul, "Tuzhurmatu ilçesindeki Peşmerge güçlerine bağlı 16. Tugay Komutanlığına sızmak isteyen DEAŞ militanları ile Peşmerge arasında çatışma çıktı. Yaklaşık iki saat süren çatışmanın ardından kuşatma altına alınan teröristler, üzerilerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Saldırıda Peşmerge güçlerinden ise ölen ya da yaralanan olmadı.'' dedi

Son bir aydır Musul'dan kaçarak Kerkük'ün Havice ilçesinde toparlanmaya çalışan DEAŞ militanlarının buradan Tuzhurmatu'ya sızmaya çalıştıklarını kaydeden Abdul, ''Musul'da ve Irak'ın her yerinde yok olmaya başlayan DEAŞ, artık son hamlelerini bu tür sızma eylemleri ile gerçekleştiriyor.'' diye konuştu.