DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 15 kişi yakalandı
Çankırı'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.24 Ekim 2017 Salı 09:46
Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu15 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.