DEAŞ o kentle ilgili filim yayınladı

Film, Musul Operasyonu başlatığı tarihten bu yana geçen yaklaşık 9 ay boyunca DEAŞ'in servis ettiği beşinci uzun süreli propaganda filmi. 'İki Güzellikten Birisi' isimli propaganda filmi yaklaşık 34 dakika...

DEAŞ'in yayınladığı propaganda filminin giriş kısmında Irak Başbakanı Haydar El Abadi'nin Musul Operasyonu ile ilgili söylemleri ile alay edilip, kısa bir sürede bitmesi planlanan operasyonun uzun bir zaman dilimine yayılmış olması konusuna dikkat çekilmiş. Ayrıca yine filmin giriş kısmında Irak Genelkurmay Başkanı Osman El Ganimi'nin "Ramazan'dan önce Musul'da zafer ilan edeceğiz" sözlerine de yer verilmiş.



Şiddetli çatışmalar ve yıkım

DEAŞ'in propaganda filminden Musul'da oldukça şiddetli çatışmaların yaşandığı anlaşılıyor. Özellikle Bağdat hükümeti güçlerine hava desteği sağlayan ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının düzenlediği saldırılar sebebiyle kentin büyü bir kısmı harabeye dönmüş durumda.