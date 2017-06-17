İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

DEAŞ o kentle ilgili filim yayınladı

Terör örgütü DEAŞ Musul ile ilgili yeni bir propaganda filmi yayınladı

17 Haziran 2017 Cumartesi 19:02
DEAŞ o kentle ilgili filim yayınladı

Film, Musul Operasyonu başlatığı tarihten bu yana geçen yaklaşık 9 ay boyunca DEAŞ'in servis ettiği beşinci uzun süreli propaganda filmi. 'İki Güzellikten Birisi' isimli propaganda filmi yaklaşık 34 dakika... 

DEAŞ'in yayınladığı propaganda filminin giriş kısmında Irak Başbakanı Haydar El Abadi'nin Musul Operasyonu ile ilgili söylemleri ile alay edilip, kısa bir sürede bitmesi planlanan operasyonun uzun bir zaman dilimine yayılmış olması konusuna dikkat çekilmiş. Ayrıca yine filmin giriş kısmında Irak Genelkurmay Başkanı Osman El Ganimi'nin "Ramazan'dan önce Musul'da zafer ilan edeceğiz" sözlerine de yer verilmiş.

Şiddetli çatışmalar ve yıkım

DEAŞ'in propaganda filminden Musul'da oldukça şiddetli çatışmaların yaşandığı anlaşılıyor. Özellikle Bağdat hükümeti güçlerine hava desteği sağlayan ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının düzenlediği saldırılar sebebiyle kentin büyü bir kısmı harabeye dönmüş durumda. 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 19:02
  1. DEAŞ
  2. MUSUL
  3. MUSUL OPERASYONU
  4. IRAK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    6. Fotokapanla görüntülendiler
    7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti