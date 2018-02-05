DEAŞ o bölgeye saldırdı

Maradah yönetiminin başkanı Ömer el Faqeh, iki gün boyunca süren çatışmalar sırasında iki askerin öldüğünü ve beş kişinin de yaralandığını aktardı..

Bunlardan birinin Cumartesi günü Dhahra petrol sahasının yakınında gerçekleştiğini belirten Faqeh, Cuma günü başka bir bölgede çatışma olduğunu da sözlerine ekledi.

Dhahra alanı, Libya devleti National Oil Company ile ABD’li firmalar Hess, Marathon ve ConocoPhillips’in ortak girişimi olan Waha tarafından işletiliyor.

Waha’nın petrol koruma gücü, Libya’nın ABD destekli doğu hükumetiyle müttefik. BM desteğindeki yönetim başkent Libya’nın batısındaki Trablus’ta.

2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden bu yana Libya’da savaş devam ediyor.

Aralık ayında silahlı kişiler, Esside limanına ham petrol pompalayan Waha boru hattını havaya uçurdu ve geçici olarak Libya’nın üretimini günde yaklaşık 100.000 varil azalttı.