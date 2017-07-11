DEAŞ, Musul'da o noktaları tekrar ele geçirdi

Geçtiğimiz gün Irak başbakanı Haydar İbadi'nin, “Musul'u DEAŞ'den temizledik” açıklamasının ardından bugün Irak ordusundan bir komutan “Birçok ağır ve orta ağırlıkta silahlara sahip olan aşırıcılar, Musul'un güney kırsalında bulunan Batı İmam köyünün tamamına yakınını ele geçirdi.” dedi.

Batı İmam köyü civar sakinlerinden Hind Mahmut, bölgede silah seslerinin duyulduğunu ve Irak ordusuna bir helikopterin bölgeye gelerek aşırıcıları hedef aldığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Batı İmam köyüne saldırı düzenleyen DEAŞ'in önümüzdeki süreçte Musul'un güney ve bat kırsalında varlığını sürdüreceği hakkında yorumlar yapılıyor.

Irak ordusu, Peşmerge ve Şii milislerden oluşan 100 bine yakın savaşçı, ABD koalisyonunun desteğiyle Ekim 2016 tarihinde Musul'u kurtarma operasyonu başlatmıştı.