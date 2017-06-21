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DEAŞ militanları o ülkede okul bastı! Çok sayıda kişiyi rehin aldılar

Filipinler'de DEAŞ yanlısı militanlar okul basıp birçok sivili rehin aldı. Militanlar yerel halkı canlı kalkan olarak kullanıyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:38
DEAŞ militanları o ülkede okul bastı! Çok sayıda kişiyi rehin aldılar

Yerel polis silahlı teröristlerin Filipinler'in Cotabato eyaletindeki bir kasabaya baskın yaptıktan sonra birçok kişiyi canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla kaçırdıklarını bildirdi.

Baş komiser Realan Mamon hükümet birliklerinin şu anda teröristlerin Pigcawayan kasabasının hemen dışında bulunan Malagakit köyünü yağmalamalarının ardından Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları'nın (BIFF) üyeleriyle mücadele ettiklerini bildirdi.

Polis şefi, militanların Çarşamba günü sabah saat 05.00'ten kısa bir süre sonra köye girmesinden sonra bölgede birçok sivilin kapana kısıldığını doğruladı.

Mamon Reuters'a yaptığı açıklamada, ''Bir okulun işgal edildiğini ve sivillerin sıkışıp kaldıklarını doğrulayabiliriz. Şu an kaç hapsolan kişi sayısını ve kimliklerini belirleme sürecindeyiz'' diye konuştu.

Askeri yetkililer, çatışmanın yaşandığı bölgede tahmini olarak yaklaşık 500 kişinin mahsur kaldığını söyledi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Filipinler'deki yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 350'ye yakın kişi hayatını kaybetti. Rakam her geçen gün artıyor. Marawi kentinde terör örgütü DEAŞ'a bağlı gruplar ile ordu arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 349'a yükseldi. Filipinler Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Restituto Padilla 258 militan, 65 hükümet görevlisi ve 26 sivilin öldüğünü duyurdu.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:38
  1. FİLİPİNLER
  2. DEAŞ
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