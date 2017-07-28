DEAŞ, Kerkük'e saldırıyor

Bölgedeki Peşmerge gücü komutanlarından Albay Kamaran Mahmud yaptığı açıklamada, ''Dakuk ilçesine bağlı Zankır köyündeki peşmerge gücüne, bir grup DEAŞ üyesi saldırı düzenledi. Saldırıda 4 peşmerge yaralandı. Saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda örgüt üyesi de ölü olarak ele geçirildi." dedi.

Saldırıdan hemen sonra bölgeye çok sayıda güç takviyesi yapıldığını aktaran Mahmud, DEAŞ'ın, bölgeye sık sık sızmaya ve saldırılar düzenlemeye başladığını ifade etti. Mahmud, "Musul'dan kaçan terör örgütü militanları, bu kez toplandıkları Havice ilçesinden saldırı düzenliyor." diye konuştu.