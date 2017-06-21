DEAŞ karşı saldırıya geçti

YENİAKİT.COM.TR - Irak ordusu ve İran destekli mezhepçi terör örgütü Haşdi Şabi'nin dokuz aydır sürdürüğü Musul operasyonu devam ediyor.

Terör örgütü DAEŞ'e bağlı Amak Ajansı'nın aktardığına göre, Musul kenti batı yakasında devam eden çatışmalarda Irak güçlerinden 1'i rütbeli 40 kişi öldü.

Muşahada ve Burasa mahalleerinde süren çatışmalarda ise 23 Irak askeri öldü. Bölgede ABD bombardımanında ise sivil kayıpları devam ediyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr