DEAŞ karşı saldırıya geçti
Yaklaşık 9 aydır devam eden Musul operasyonunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Terör örgütü DEAŞ elinde tutuğu eski Musul'dan saldırıya geçti21 Haziran 2017 Çarşamba 01:36
YENİAKİT.COM.TR - Irak ordusu ve İran destekli mezhepçi terör örgütü Haşdi Şabi'nin dokuz aydır sürdürüğü Musul operasyonu devam ediyor.
Terör örgütü DAEŞ'e bağlı Amak Ajansı'nın aktardığına göre, Musul kenti batı yakasında devam eden çatışmalarda Irak güçlerinden 1'i rütbeli 40 kişi öldü.
Muşahada ve Burasa mahalleerinde süren çatışmalarda ise 23 Irak askeri öldü. Bölgede ABD bombardımanında ise sivil kayıpları devam ediyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr