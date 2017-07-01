DEAŞ ile PKK arasında şiddetli çatışma

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPG'nin ABD öncülüğünde DEAŞ bahanesi ile yürüttüğü Rakka operasyonu sürüyor.

DEAŞ işgali altında bulunan kentte iki terör örgütü arasında kanlı çatışmalar yaşanıyor.

Sercahana ve Rumaniye mahallesinde yoğunlaşan çatışmalarda son gelen bilgiye göre Kadisiye kavşağı ve Konutlar bölgesinde 11 PKK'lı öldü.

Rakka'da son durum:

Sarı: ABD/PKK

Siyah: DEAŞ

Kaynak: www.yeniakit.com.tr