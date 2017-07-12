DEAŞ hücrelerine baskın düzenlemeye başladılar

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Suriye'deki en büyük muhalif yapılanmalardan biri olan Ahraru'ş Şam'ın güvenlik birimine bağlı güçler bu sabah İdlib kenti merkezinde DEAŞ'in hücre evine bir baskın düzenledi.

Kaynakların yaptığı açıklamaya göre Ahraru'ş Şam tarafından İdlib kent merkezinde DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda bir grup gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ile ilgili net bir rakam belirtmeyen kaynaklar, baskının DEAŞ tarafından merkez olarak kullanılan bir eve yönelik düzenlendiğini ifade etti.



Öte yandan Suriye'deki diğer büyük muhalif oluşum olan Tahriru'ş Şam da bir Kur'an eğitim merkezine yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından İdlib kent merkezi ve çevresinde DEAŞ hücre evlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar başlatmış, düzenlenen baskınlarda 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. DEAŞ üyesi oldukları belirtilen gözaltına alınan kişiler arasında örgütün yöneticilerinin de olduğu Tahriru'ş Şam kaynakları tarafından ifade edilmişti.



DEAŞ hücre evlerine yönelik operasyonların halen devam ettiğini belirten Tahriru'ş Şam, geçtiğimiz gün de Hama kenti kırsalında bir eve düzenlediği baskında DEAŞ'in patlayıcı tuzaklama uzmanı olduğu belirtilen bir kişinin ölü olarak ele geçirildiği bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştı.



mepanews