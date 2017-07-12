Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

DEAŞ hücrelerine baskın düzenlemeye başladılar

Tahriru'ş Şam'ın ardından Ahraru'ş Şam da DEAŞ merkezine yönelik operasyon düzenledi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:36
DEAŞ hücrelerine baskın düzenlemeye başladılar

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Suriye'deki en büyük muhalif yapılanmalardan biri olan Ahraru'ş Şam'ın güvenlik birimine bağlı güçler bu sabah İdlib kenti merkezinde DEAŞ'in hücre evine bir baskın düzenledi. 

Kaynakların yaptığı açıklamaya göre Ahraru'ş Şam tarafından İdlib kent merkezinde DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda bir grup gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ile ilgili net bir rakam belirtmeyen kaynaklar, baskının DEAŞ tarafından merkez olarak kullanılan bir eve yönelik düzenlendiğini ifade etti. 

Öte yandan Suriye'deki diğer büyük muhalif oluşum olan Tahriru'ş Şam da bir Kur'an eğitim merkezine yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından İdlib kent merkezi ve çevresinde DEAŞ hücre evlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar başlatmış, düzenlenen baskınlarda 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. DEAŞ üyesi oldukları belirtilen gözaltına alınan kişiler arasında örgütün yöneticilerinin de olduğu Tahriru'ş Şam kaynakları tarafından ifade edilmişti.

DEAŞ hücre evlerine yönelik operasyonların halen devam ettiğini belirten Tahriru'ş Şam, geçtiğimiz gün de Hama kenti kırsalında bir eve düzenlediği baskında DEAŞ'in patlayıcı tuzaklama uzmanı olduğu belirtilen bir kişinin ölü olarak ele geçirildiği bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştı. 

mepanews

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:36
  1. DEAŞ
  2. İdlib
  3. Suriye
  4. Tahriru'ş Şam
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metro İstanbul'dan "yayılarak oturma" uyarısı
    1. Metro İstanbul'dan "yayılarak oturma"..
    2. "Medya Yahudilerin İslam'a karşı ilk..
    3. Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson..
    4. Rosatom Akkuyu’ya nükleer yakıt..
    5. DEAŞ hücrelerine baskın düzenlemeye..
    6. 'Kara Harp Okulu' iddianamesi hazırlandı
    7. Facebook Messenger’a reklam geliyor
    8. Darbeci 2 askere 15'er yıl hapis cezası
    9. Donald Trump'ın etrafını bir anda..
    10. Vukovic Olympiakos'la anlaştı
    11. Altınok: Mücadeleyi hep beraber..
    12. Erdoğan: Onları Rabbimin kahretmesini..
    13. İstanbul'da 200 milyar dolarlık dev..
    14. 40 ülkeden toplam 600 bilim insanı..
    15. Beşiktaş borsaya bildirdi
    16. Açıklama geldi! Dolar çakılıyor...
    17. Eylem için Diyarbakır'a gelen..
    18. Düden Şelalesi 'susuz' kaldı
    19. İngiltere'de işsizlik son 42 yılın en..
    20. Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Musul'da karşı saldırı başladı
    Musul'da karşı saldırı başladı
    Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülke Çin'e karşı birleşti
    Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülke Çin'e karşı birleşti
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...