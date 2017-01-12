DEAŞ havadan ve karadan vuruldu

TSK, karadan ve havadan gerçekleştirilen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. 160 hedef, ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

DEAŞ havadan ve karadan vuruldu
Eklenme: 12 Ocak 2017, 09:52
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TSK, karadan ve havadan gerçekleştirilen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. 160 hedef, ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.


(Yeni Şafak)
 
EtiketlerTSK
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