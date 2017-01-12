DEAŞ havadan ve karadan vuruldu

TSK, karadan ve havadan gerçekleştirilen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. 160 hedef, ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.
(Yeni Şafak)
TSK, karadan ve havadan gerçekleştirilen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. 160 hedef, ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.