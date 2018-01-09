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DEAŞ, HAMAS'a neden savaş ilan etti?

Terör örgütü DEAŞ geçtiğimiz günlerde işgalci israil'e karşı destansı direniş sergileyen HAMAS'a savaş ilan etmişti.

09 Ocak 2018 Salı 18:02
DEAŞ, HAMAS'a neden savaş ilan etti?

Filistinli uzmanlar, Terör örgütü DEAŞ'ın Hamas'ı hedef alan video kaydının, "Hamas'ı, Mısır'ın Sina Yarımadasına çekmek ve Gazze'de direnişe kan kaybettirmek için İsrail ve ABD istihbaratının kurduğu bir komplo" olarak nitelendirdi.

DEAŞ'ın geçen çarşamba yayınladığı video kaydında, Sina'da Gazze'den olduğu iddia edilen örgüt üyesi bir kişinin, "Hamas için Sina'dan Gazze'ye silah kaçırmak" suçlamasıyla Musa Ebu Zemat isimli Hamas mensubunu kurşunla infaz ettiği görüntülerine yer veriliyor.

Filistinli uzmanlara göre DEAŞ, Hamas'ı hedef alan video kaydıyla namluların İsrail'e değil, Hamas'a çevrilmesi gerektiği mesajını veriyor. Direnişe Gazze içerisinde kan kaybettirmek isteyen DEAŞ'in ayrıca Hamas'ı Sina'ya çekmek ve Mısır'ın karşısında zor durumda bırakmak istediği ifade ediliyor.

Filistinli siyasi analist Mustafa es-Savaf, DEAŞ'ın yayınladığı video kaydıyla, Hamas'ı, öldürülen üyesinin intikamını alması için Sina'ya çekmeye çalıştığına dikkati çekerek, video kaydını, "Siyonist, ABD ve bölgedeki istihbaratın, Hamas'ı Sina'ya çekmek için kurduğu bir komplo" olarak nitelendirdi.

"Söz konusu planla Hamas'ın askeri gücünün zayıflatılması hedefleniyor. Hamas'ın, Irak, Suriye ve Libya'da bir çok yerde kullanılan bu yapay örgütle mücadeleye girmesi ve gücünün tükenmesi isteniyor." diyen Savaf, "bahsi geçen ülkelerde maşa olarak kullanılan bu örgüte oynaması için bir rol verildi. O da görevini tamamladı, parçalandı ve dağıldı." ifadesini kullandı.

Gazze'de İçişleri Bakanlığına bağlı Rabat Fakültesi Bilimsel Araştırma Başkanı ve güvenlik konusunda uzman İbrahim Habib de DEAŞ'ın yayınladığı video kaydının, tam anlamıyla "istihbarat" operasyonu olduğunu belirtti.

DEAŞ'ın çektiği videoyu yayınlayan istihbarat birimlerinin, örgüt üyelerinin çoğunluğunun Gazze'den olduğu ve Sina'da bulunduğu yönünde mesaj vermek istediğini ve video kaydının arka planında, Mısır ile İsrail arasındaki tel örgülerin kasıtlı olarak gösterildiğini savunan Habib, ortaya atılan iddiaların, ileride Hamas'a, Mısır'la işbirliği yaparak DEAŞ üyelerini ortadan kaldırmasının istenmesi için bir gerekçe olarak sunulabileceğinin de mümkün olduğunu aktardı.

'GAZZE'DE DİRENİŞE KAN KAYBETTİRMEK İSTENİYOR'

Habib, "DEAŞ'ın Gazze'ye yönelik doğrudan saldırı düzenlemesi uzak bir ihtimal. Bunun için Refah ve Gazze arasında Mısır ordusunu geçmesi gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Örgütün namlularının İsrail'e değil, Hamas'a çevrilmesi gerektiği mesajı vermeye çalıştığını belirten Habib, "Bunlar, terör örgütü DEAŞ'ın bir istihbarat aracı olduğunu gösteriyor. Bu şekilde Hamas, Sina'ya çekilerek başını derde sokması ve Gazze'de direnişe kan kaybettirmek isteniyor. Bu, Filistin direnişini ve Gazze halkını hedef alıyor." diye konuştu.

Filistinli yazar ve siyasi analist Mustafa İbrahim de DEAŞ'ın, Gazze ile Mısır arasında sınır güvenliğini arttırmak amacıyla inşa edilen tampon bölge başta olmak üzere Hamas ve Mısır arasındaki yakınlaşmalardan rahatsız olduğunu ifade ederek, "İdam ettiği kişiyi, 'Hamas için Sina'dan Gazze'ye silah kaçakçılığı yapmak' suçlamasıyla itham eden DEAŞ, Hamas'ı Mısır'ın karşısında zor durumda bırakmak istiyor." dedi.

İbrahim bu adımların, "kışkırtıcı" mahiyette olduğunu belirterek, terör örgütünün, Hamas'ı Sina'ya çekmek konusunda başarısız olacağını dile getirdi. İbrahim, "Hamas akıllıdır. Ancak DEAŞ tarafından tansiyon yükseltilebilir. Belki Hamas hedef alınabilir." uyarısında bulundu.

Hamas tarafından DEAŞ'ın yayınladığı video kaydıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 18:02
  1. HAMAS
  2. DEAŞ
  3. İSRAİL
  4. IŞİD
  • abdoabdo28 dk önce
    dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
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